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Le petit Jack London

William Augel

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Cette BD relate la jeunesse de Jack London et son chien Rollo sous forme humoristique dans des histoires courtes d'une, voire deux/trois pages. Ces histoires mêlent anecdotes historiques et histoires inventées. Entre ses lectures et l'école, Jack a fait de nombreux petits boulots qui aujourd'hui n'existent plus (vendeur de journaux, ramasseur de quilles, homme sandwich, etc.). Son but, économiser de l'argent pour s'acheter un bateau qui lui permettrait de quitter sa condition et combler ses rêves de voyage. En attendant ce grand moment, il peut compter sur la compagnie de son ami Franck et son chien Rollo. Avant de devenir un écrivain pas comme les autres, il était un enfant pas comme les autres.

Par William Augel
Chez Jarjille

|

Auteur

William Augel

Editeur

Jarjille

Genre

Humour

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Le petit Jack London

William Augel

Paru le 12/06/2026

48 pages

Jarjille

15,00 €

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Scannez le code barre 9782493649430
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