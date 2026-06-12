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Alchimie intérieure

Bars-stefani laure Le

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Une danse aérienne circule entre ces pages. Le silence de l'hiver rencontre le frémissement de la nature qui s'éveille. Comme un souffle, les mots vacillent, inspirent et expirent au rythme des marées intérieures. Puis vient l'instant où les couleurs s'embrasent, où le temps suspendu fait vibrer un monde dont la musique éveille les esprits. La magie se révèle dans le lien subtil entre toutes choses. Mère Nature sème sa beauté, l'enfant blessée devient femme, acceptant les marées, de l'ombre à la flamme...

Par Bars-stefani laure Le
Chez Hello Editions

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Auteur

Bars-stefani laure Le

Editeur

Hello Editions

Genre

Poésie

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Alchimie intérieure

Bars-stefani laure Le

Paru le 12/06/2026

118 pages

Hello Editions

14,90 €

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Scannez le code barre 9782386739040
9782386739040
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