Traces paradoxales

La poésie de Catherine Watine dépasse le simple refuge ou la plainte. Paradoxe fascinant, l'universalité devient intime. Au-delà de la résilience, la lumière. Elle ne répare pas le passé, mais elle l'apprivoise, refusant la résignation. Dans son écriture parfois échevelée, parfois provocante, l'existence palpite. L'ancrage biographique de l'autrice donne une force brute aux poèmes. "Cette grâce qui habite son écriture renoue avec une poésie pleine de vulnérabilité et de sensibilité, célébrant la fragilité comme une force, la simplicité comme un art, l'émotion comme ultime langage. Une seule certitude émerge : il faut du courage pour être humaine et du talent pour le dire avec tant de beauté. Une ode à l'humanité". Valérie Billard / Longueur d'Ondes