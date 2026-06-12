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#Roman francophone

Traces paradoxales

Catherine Watine

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La poésie de Catherine Watine dépasse le simple refuge ou la plainte. Paradoxe fascinant, l'universalité devient intime. Au-delà de la résilience, la lumière. Elle ne répare pas le passé, mais elle l'apprivoise, refusant la résignation. Dans son écriture parfois échevelée, parfois provocante, l'existence palpite. L'ancrage biographique de l'autrice donne une force brute aux poèmes. "Cette grâce qui habite son écriture renoue avec une poésie pleine de vulnérabilité et de sensibilité, célébrant la fragilité comme une force, la simplicité comme un art, l'émotion comme ultime langage. Une seule certitude émerge : il faut du courage pour être humaine et du talent pour le dire avec tant de beauté. Une ode à l'humanité". Valérie Billard / Longueur d'Ondes

Par Catherine Watine
Chez Hello Editions

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Auteur

Catherine Watine

Editeur

Hello Editions

Genre

Poésie

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Traces paradoxales

Catherine Watine

Paru le 12/06/2026

192 pages

Hello Editions

16,90 €

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Scannez le code barre 9782386738432
9782386738432
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