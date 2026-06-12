La Perspective des Nuages se déroule entre Paris, Rome, Majorque et la Belgique en 1974 et 1975. L'histoire raconte la rencontre de Thomas, professeur d'histoire de l'art, avec Line, peintre. Thomas interrompt sa carrière d'artiste, qu'il partageait avec son frère jumeau, mort dans un accident de voiture à l'âge de trente ans. Cette décision provoque des réactions singulières sur son comportement, déclenchant des symptômes maladifs récurrents. Après des recherches infructueuses pour guérir, il constate que son mal est lié à l'esthétisme et à la culture. Un tableau aux étranges pouvoirs et l'histoire d'amour avec Line, qui poursuit sa carrière de peintre malgré les difficultés, l'entraînent à poursuivre son chemin vers la possible résilience de son mal...