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#Bande dessinée jeunesse

Ma Vie Double - Tome I : L'éveil

Amandine Trijaud

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Clara Martin, dix-sept ans, mène une vie ordinaire à Paris jusqu'au jour où elle est renversée par une voiture. A son réveil du coma, une puce bioélectronique, la Prométhée Mark VII, a été implantée dans son cerveau, lui conférant des capacités hors du commun. Elle découvre alors que ses parents sont d'anciens agents d'une organisation secrète, l'ASNI. Prise en charge par Nathan Keller, un agent mystérieux, elle apprend les techniques du renseignement et l'art de l'infiltration, tandis qu'une relation complexe se noue entre eux. Mais Clara commence à soupçonner que rien n'était accidentel... Depuis Tokyo, une femme nommée Isabelle Moreau a tout orchestré. Clara n'est pas une recrue ordinaire, elle est une pièce maîtresse d'un plan bien plus vaste. La Phase quatre ne fait que commencer...

Par Amandine Trijaud
Chez Hello Editions

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Auteur

Amandine Trijaud

Editeur

Hello Editions

Genre

Romans, témoignages & Co

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Ma Vie Double - Tome I : L'éveil

Amandine Trijaud

Paru le 12/06/2026

170 pages

Hello Editions

16,90 €

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Scannez le code barre 9782386738197
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