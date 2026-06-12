Architecte à Paris, Irié a fait de la maîtrise une méthode. Il construit, organise, stabilise. Mais une faille apparaît, presque rien : une présence, un déplacement imperceptible, une tension qui s'installe. Le désir s'infiltre dans les interstices, déplace les axes, fragilise les fondations. Lorsque l'ordre établi se brise, Irié se retrouve confronté à ces chemins invisibles que l'on emprunte malgré soi. Les Lignes de Désir est le roman d'un homme face à ce qui échappe à toute construction...