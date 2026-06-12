Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Imaginaire

La mort de l'étoile

Grégoire Aubin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Noémie et Léa sont jumelles. Dans leur cité, on apprend très tôt à se méfier des histoires : la fiction est un danger et le Réel fait la loi. Quand elles embarquent à bord du mythique Train de Verre pour voir l'océan, tout bascule : un attentat frappe le convoi et les sépare. Léa navigue entre les secrets, les mensonges et les ruines pour se reconstruire. Autour d'elle gravitent des êtres humains, des machines, des croyances et des objets plus vivants qu'ils n'en ont l'air. Bientôt, une enfant venue d'ailleurs ouvre une brèche inattendue. Un grand roman de science-fiction sociale sur ce qui reste de nous quand on veut gouverner le réel en étouffant l'imaginaire. Grégoire Aubin est auteur, scénariste et metteur en scène. Il développe ses récits à travers des courts et longs métrages, des pièces de théâtre et des séries.

Par Grégoire Aubin
Chez Les éditions d'Avallon

|

Auteur

Grégoire Aubin

Editeur

Les éditions d'Avallon

Genre

Science-fiction

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La mort de l'étoile par Grégoire Aubin

Commenter ce livre

 

La mort de l'étoile

Grégoire Aubin

Paru le 12/06/2026

348 pages

Les éditions d'Avallon

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385333584
9782385333584
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse “Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole” Que lire cet été ? Les choix des académiciens Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.