La mort de l'étoile

Noémie et Léa sont jumelles. Dans leur cité, on apprend très tôt à se méfier des histoires : la fiction est un danger et le Réel fait la loi. Quand elles embarquent à bord du mythique Train de Verre pour voir l'océan, tout bascule : un attentat frappe le convoi et les sépare. Léa navigue entre les secrets, les mensonges et les ruines pour se reconstruire. Autour d'elle gravitent des êtres humains, des machines, des croyances et des objets plus vivants qu'ils n'en ont l'air. Bientôt, une enfant venue d'ailleurs ouvre une brèche inattendue. Un grand roman de science-fiction sociale sur ce qui reste de nous quand on veut gouverner le réel en étouffant l'imaginaire. Grégoire Aubin est auteur, scénariste et metteur en scène. Il développe ses récits à travers des courts et longs métrages, des pièces de théâtre et des séries.