Tableau effaçable - Je deviens propre !

Un tableau pour créer une habitude chez l'enfant à faire ses besoins en toute autonomie. Pour chaque jour de la semaine, des cases pour cocher si l'on a fait pipi ou caca dans le pot ou dans la couche. En bas du tableau, le rituel de propreté à suivre à chaque fois que l'on va aux toilettes. Ce tableau transforme l'appréhension d'aller seul au toilette en un rituel ludique. Il vous aidera à rendre vos enfants autonomes et responsables tout en les amusant ! Tableau avec un feutre effaçable inclus.