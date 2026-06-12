Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir

Tableau effaçable - Je deviens propre !

Xxx

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un tableau pour créer une habitude chez l'enfant à faire ses besoins en toute autonomie. Pour chaque jour de la semaine, des cases pour cocher si l'on a fait pipi ou caca dans le pot ou dans la couche. En bas du tableau, le rituel de propreté à suivre à chaque fois que l'on va aux toilettes. Ce tableau transforme l'appréhension d'aller seul au toilette en un rituel ludique. Il vous aidera à rendre vos enfants autonomes et responsables tout en les amusant ! Tableau avec un feutre effaçable inclus.

Par Xxx
Chez Editions 365

|

Auteur

Xxx

Editeur

Editions 365

Genre

Loisirs et jeux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Tableau effaçable - Je deviens propre ! par Xxx

Commenter ce livre

 

Tableau effaçable - Je deviens propre !

Xxx

Paru le 12/06/2026

2 pages

Editions 365

12,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782383829225
9782383829225
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse “Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole” Que lire cet été ? Les choix des académiciens Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.