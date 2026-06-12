C'est une écriture à deux voix, des images et une nouvelle. C'est l'histoire d'une rencontre : Nayla habitait le secteur de Furn El Hayek, il n'y a pas de nom de rue à Beyrouth. J'explorais les immeubles abandonnés et je croyais que le sien était abandonné. Je lui ai rendu visite à trois reprises. Cette histoire s'inscrit dans le récit tourmenté du Liban mais aussi dans les petites histoires de nos vies. Entrez- donc. Brigitte Manoukian