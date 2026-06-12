Cléopâtre, à vingt ans, règne sur l'Egypte, aux côtés de son frère. Mais lui et ses ministres ne veulent pas partager le pouvoir : ils réussissent à monter le peuple contre Cléopâtre, qui, pour survivre, doit fuir la ville d'Alexandrie. Courageuse, la jeune femme refuse de céder son trône et tente le tout pour le tout : une alliance avec Jules César et son armée pour retrouver la place qui lui revient de droit. Et si tu l'y aidais ? Tu es le fidèle serviteur d'un proche de Cléopâtre, et à douze ans, tu comptes bien faire preuve d'honneur et escorter ta souveraine, quoiqu'il t'en coûte, jusqu'au bout de sa quête !