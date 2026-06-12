Monsieur Blaireau et Madame Renarde - Tome 7 - Le Porte-bonheur

- "Moi je veux bien un porte-bonheur comme Martis". - "Quoi ? Ne me dis pas que tu crois à ces trucs ? " Décidément, blaireaux et renards ne sont pas pareils. Et quand il s'agit des croyances, évidemment, ils ne sont jamais d'accord. Quand leur ami Martis arrive avec un porte-bonheur, Carcajou se moque et décide de prouver à tout le monde qu'il n'y a rien de magique dans ces amulettes en bois. Mais l'affaire n'est pas simple, l'expérience tourne mal et le doute s'installe. Si tout ça n'est qu'une question de hasard, comment se fait-il que certains semblent clairement plus chanceux que d'autres ? Avoir de la chance, finalement, à quoi ça tient ? Chaque tome de la série sera dorénavant proposé à partir de 2026 en version souple à plus petit format (195 x 260) avec un bonus de huit pages supplémentaires (jeux, cahier didactique...). Le tout à petit prix !