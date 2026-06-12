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#Roman francophone

Chaos - tome 2

Nancy Frol

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Elle pensait qu'elle n'avait rien à perdre... jusqu'à ce qu'il disparaisse. Raven croyait avoir tout sacrifié pour protéger ceux qu'elle aime. Mais quand Raphaël s'efface de sa vie, elle comprend que certaines blessures ne se referment jamais. Déterminée à reprendre le contrôle, elle s'engage dans un plan risqué pour faire tomber l'homme qui a ruiné son existence. De son côté, Raphaël se bat pour retrouver une raison d'avancer. Après avoir défié le système, il s'est juré de ne plus jamais plier. Pourtant, dans les arènes clandestines où tout est permis, il découvre que la rage ne suffit pas à oublier ce que Raven lui inspire. Lorsque leurs chemins se croisent à nouveau, la tension est explosive. Certains liens résistent à tout... même à la trahison.

Par Nancy Frol
Chez Hachette

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Auteur

Nancy Frol

Editeur

Hachette

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Chaos - tome 2

Nancy Frol

Paru le 12/06/2026

378 pages

Hachette

20,00 €

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Scannez le code barre 9782017375685
9782017375685
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