Avec ma bite et mon couteau

René Viénet, né en 1944 au Havre dans une famille de dockers, a été (1963-71) membre de l'Internationale situationniste. Historien de la Chine du XXe siècle, il a publié Les habits neufs du Président Mao de Simon Leys et fut renvoyé deux fois du CNRS. Sous-titreur du film de Lino Brocka Insiang, premier importateur des films de KungFu de HongKong en Europe, Afrique et aux Caraïbes, premier doubleur en créole d'un film japonais, sauveteur d'une fabuleuse collection d'anciens films classiques chinois, il est l'auteur inventeur du film intégralement détourné La Dialectique peut-elle casser des briques ? De fait, elle déboulonne les statues de tyrans et pulvérise la falsification. René Viénet réalise trois autres pamphlets : Les Filles de Kamaré, Mao par lui-même, et Chinois, encore un effort pour être révolutionaires ! Il ne termine pas, hélas, deux projets : L'aubergine est farcie et Dialogues entre un maton CFDT et un gardien de prison affilié à la fédération CGT du personnel pénitentiaire. Marie-Olympe de Gouges, dont il a fait publier la première monographie, sera l'héroïne de son prochain film : Pessimistes, qu'aviez-vous espéré ? Doté d'une riche iconographie, composée de documents rares, cet ouvrage offre la première monographie consacrée à René Viénet cinéaste. Elle comprend des contributions originales de René Viénet et Ghislaine Guttierez Villetard et est placée sous la responsabilité éditoriale de Nicole Brenez, chercheuse cinéphile.