Festi'Jeux - Sport

Plus de 600 questions sur plusieurs thématiques sportives pour tester ses connaissances tout en s'amusant ! Un étui contenant 80 cartes et plus de 600 questions entièrement consacrées au sport : sportifs incontournables, règles, records, histoire des Jeux et anecdotes. Accessible aux passionnés comme aux amateurs, ce jeu de cartes est idéal pour animer une soirée et tester ses connaissances en famille ou entre amis. - légendes du sport - Championnats - Performances - Règles sur le terrain De 2 à 6 joueurs, la partie dure environ 30 min.