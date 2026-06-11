Bleu océan

Un bloc de 48 coloriages d'art-thérapie à destination des adultes, composé d'illustrations détachables à colorier avec des feutres ou des crayons de couleur, sur le thème des profondeurs océaniques. Plongez dans les profondeurs apaisantes de l'océan et laissez-vous envelopper par une bulle de calme et de créativité. Entre coraux délicats, algues ondoyantes et créatures marines fascinantes, chaque illustration vous invite à ralentir et à respirer. A travers 48 dessins inspirés de la faune et de la flore sous-marines, explorez un univers bleu, fluide et serein, propice au lâcher-prise et à l'évasion. Coloriez à votre rythme, selon vos envies, et transformez chaque instant de détente en une immersion douce et méditative au coeur des océans. Faites du coloriage un rituel personnel et partagez vos créations grâce aux pages détachables !