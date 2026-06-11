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Bleu océan

Collectif, Merci les livres

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Un bloc de 48 coloriages d'art-thérapie à destination des adultes, composé d'illustrations détachables à colorier avec des feutres ou des crayons de couleur, sur le thème des profondeurs océaniques. Plongez dans les profondeurs apaisantes de l'océan et laissez-vous envelopper par une bulle de calme et de créativité. Entre coraux délicats, algues ondoyantes et créatures marines fascinantes, chaque illustration vous invite à ralentir et à respirer. A travers 48 dessins inspirés de la faune et de la flore sous-marines, explorez un univers bleu, fluide et serein, propice au lâcher-prise et à l'évasion. Coloriez à votre rythme, selon vos envies, et transformez chaque instant de détente en une immersion douce et méditative au coeur des océans. Faites du coloriage un rituel personnel et partagez vos créations grâce aux pages détachables !

Par Collectif, Merci les livres
Chez Merci les Livres

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Auteur

Collectif, Merci les livres

Editeur

Merci les Livres

Genre

Coloriages adultes

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Bleu océan

Collectif, Merci les livres

Paru le 11/06/2026

96 pages

Merci les Livres

10,95 €

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Scannez le code barre 9791070150818
9791070150818
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