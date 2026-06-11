Le Sud - Coloriages pour me détendre

Un bloc de 48 coloriages d'art-thérapie à destination des adultes, composé d'illustrations détachables à colorier avec des feutres ou des crayons de couleur, sur le thème des paysages du Sud. Un rayon de soleil, une brise légère et le bruit des vagues en toile de fond... Laissez-vous transporter dans une parenthèse de douceur et de créativité aux couleurs du Sud. A travers 48 illustrations chaleureuses et inspirées de l'art de vivre méridional, savourez le plaisir du lâcher-prise. Coloriez chaque page à votre rythme, au fil de vos envies, et transformez ces instants de calme en véritables escapades ensoleillées, propices au bien-être et à la détente. Faites du coloriage un rituel personnel et partagez vos créations grâce aux pages détachables !