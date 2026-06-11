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Le Sud - Coloriages pour me détendre

Collectif

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Un bloc de 48 coloriages d'art-thérapie à destination des adultes, composé d'illustrations détachables à colorier avec des feutres ou des crayons de couleur, sur le thème des paysages du Sud. Un rayon de soleil, une brise légère et le bruit des vagues en toile de fond... Laissez-vous transporter dans une parenthèse de douceur et de créativité aux couleurs du Sud. A travers 48 illustrations chaleureuses et inspirées de l'art de vivre méridional, savourez le plaisir du lâcher-prise. Coloriez chaque page à votre rythme, au fil de vos envies, et transformez ces instants de calme en véritables escapades ensoleillées, propices au bien-être et à la détente. Faites du coloriage un rituel personnel et partagez vos créations grâce aux pages détachables !

Par Collectif
Chez Merci les Livres

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Auteur

Collectif

Editeur

Merci les Livres

Genre

Loisirs créatifs

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Le Sud - Coloriages pour me détendre

Collectif

Paru le 11/06/2026

96 pages

Merci les Livres

10,95 €

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Scannez le code barre 9791070150689
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