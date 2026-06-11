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#Roman francophone

Le fleuve pas tranquille

Eric Finance

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Le fleuve pas tranquille se tisse autour de quelques fils rouges : un personnage, Paul, des amours, un grand amour, un fleuve et une touche d'absurde et de surréalisme. Loin des standards, ces récits prennent vie à travers un langage parlé, plus routinier que littéraire, mais toujours imprégné de références. Chaque nouvelle est une peinture de différentes étapes de l'histoire de Paul, une existence à la fois étrange et onirique, façonnée par la poésie et les nuances du quotidien.

Par Eric Finance
Chez Le Lys Bleu

|

Auteur

Eric Finance

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Contes et nouvelles

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Le fleuve pas tranquille

Eric Finance

Paru le 11/06/2026

56 pages

Le Lys Bleu

10,50 €

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