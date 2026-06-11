Pokemon XY Double Tome 3

En route pour la région de Kalos pour une nouvelle grande aventure pleine de rebondissements ! La région de Kalos est en danger ! Après avoir dérobé l'arbre gigantesque et la Gemme Sésame de Cornelia, la Team Flare s'apprête à exécuter son plan machiavélique. X et Y devront mettre leurs différends de côté pour espérer écarter cette terrible menace. Découvrez la région de Kalos avec cette adaptation en manga des jeux Pokémon X et Pokémon Y.