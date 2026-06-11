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Pokemon XY Double Tome 3

Hidenori Kusaka, Satoshi Yamamoto

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En route pour la région de Kalos pour une nouvelle grande aventure pleine de rebondissements ! La région de Kalos est en danger ! Après avoir dérobé l'arbre gigantesque et la Gemme Sésame de Cornelia, la Team Flare s'apprête à exécuter son plan machiavélique. X et Y devront mettre leurs différends de côté pour espérer écarter cette terrible menace. Découvrez la région de Kalos avec cette adaptation en manga des jeux Pokémon X et Pokémon Y.

Par Hidenori Kusaka, Satoshi Yamamoto
Chez Kurokawa

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Auteur

Hidenori Kusaka, Satoshi Yamamoto

Editeur

Kurokawa

Genre

Kodomo/enfant

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Pokemon XY Double Tome 3

Hidenori Kusaka, Satoshi Yamamoto trad. Fabien Vautrin

Paru le 11/06/2026

340 pages

Kurokawa

10,00 €

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Scannez le code barre 9791042021986
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