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#Roman francophone

Histoire de Dalila-la-Rouée

Anonyme Anonyme, Joseph-Charles Mardrus

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On raconte que vivait à Bagdad une certaine Dalila, experte en roueries, artifices, larcins et fourberies, capable d'embobiner un serpent pour l'attirer hors de son repaire, ou de donner à Eblis, l'esprit du mal lui-même, des leçons de ruse et de tromperie. Sa fille Zeinab n'était pas en reste, faisant passer Ali Vif-Argent par tous les cercles de l'enfer avant de le laisser obtenir sa main. Voici leur histoire, telle que la raconte Schahrazade lors de ces fameuses Mille et Une Nuits... Ayant perdu confiance en toute femme depuis l'in-fidélité de son épouse, le sultan Shahriar fait exécuter chaque matin sa compagne de la veille. Schahrazade se porte volontaire pour mettre fin à cette abomina-tion. Nuit après nuit, elle raconte des histoires qu'elle interrompt lorsque le jour paraît, laissant le sultan sur sa faim et reportant toujours la sentence... Les Mille et Une Nuits portent l'art du conte à son apogée, chatoyant, érotique, souvent moqueur - où la femme souvent parvient à ses fins.

Par Anonyme Anonyme, Joseph-Charles Mardrus
Chez Zulma

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Auteur

Anonyme Anonyme, Joseph-Charles Mardrus

Editeur

Zulma

Genre

Littérature arabe

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Histoire de Dalila-la-Rouée

Anonyme Anonyme, Joseph-Charles Mardrus trad. Joseph charles Mardrus

Paru le 11/06/2026

176 pages

Zulma

9,95 €

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