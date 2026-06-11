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Ruptures

Bernard Minier

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Lucia Guerrero face aux nouveaux maîtres du monde. En bonus, Bernard Minier livre un message inédit pour ses audiolecteurs. Lundi 28 avril 2025. L'Espagne est paralysée par la plus grande panne électrique de son histoire. Directrice de la filiale espagnole de StarCo, Emma Bosch se précipite au chevet de son père, dont la vie dépend d'un respirateur artificiel. Elle n'arrivera jamais. Aux Etats-Unis, les corps sans vie de plusieurs collaboratrices du célèbre milliardaire Milton Gail, le fantasque et génial fondateur de StarCo, sont retrouvés. Toutes étaient enceintes. C'est le début de l'extraordinaire enquête que va mener Lucia Guerrero des deux côtés de l'Atlantique et dans les fabriques ultra-secrètes où s'inventent le présent et le futur de milliards d'individus. Jusqu'à un face-à-face inoubliable avec celui qui a fait main basse sur la terre et sur l'espace. Une plongée glaçante dans la toute-puissance de l'Amérique de Donald Trump A propos de LUCIA : " Du jamais-lu depuis Millénium " Anne Crignon - L'Obs En bonus, Bernard Minier livre un message inédit pour ses audiolecteurs. Interprétation humaine

Par Bernard Minier
Chez Lizzie

|

Auteur

Bernard Minier

Editeur

Lizzie

Genre

Thrillers

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Ruptures

Bernard Minier

Paru le 11/06/2026

Lizzie

28,90 €

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