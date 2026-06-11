Le Voyage inattendu

"J'ai écrit le livre que j'aurais aimé avoir lorsque nous avons eu le diagnostic". En 2022, le diagnostic de démence dont souffre Bruce Willis est un coup de tonnerre pour sa famille. Emma Heming Willis, son épouse et la mère de ses deux plus jeunes filles, ressort de l'hôpital avec une simple brochure, et des milliers de questions sans réponse, découvrant l'immense défi auquel sont confrontés les aidants, même dans une situation privilégiée comme la leur. Colère, découragement, déni... Parce qu'être confronté à la maladie de ceux qu'on aime et prendre soin d'eux est d'une difficulté inouïe, il est nécessaire, pour les accompagner correctement, de prendre soin de soi et de trouver son propre chemin. Dans cet ouvrage, Emma Heming Willis livre un témoignage humble et poignant sur son rôle d'aidante, et partage de nombreuses ressources pour trouver peu à peu un nouvel équilibre. Mêlant son expérience personnelle aux toutes dernières recherches, elle propose des pistes concrètes : mieux comprendre les comportements de son proche, reconnaître les moments difficiles sans culpabiliser, organiser le quotidien pour le rendre plus supportable, demander et accepter de l'aide, ou encore préserver du temps pour soi. Tout au long du livre, médecins, psychologues et spécialistes complètent le propos en apportant éclairages et conseils précieux. Emma Heming Willis est mère, belle-mère, épouse, militante et cofondatrice de Make Time Wellness, une marque dédiée à la santé cérébrale des femmes. Après que son mari, Bruce Willis, a été diagnostiqué avec une démence fronto-temporale, elle est devenue la porte-parole passionnée des aidants et les familles confrontés à une maladie neurodégénérative.