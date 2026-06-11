Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Le Voyage inattendu

Willis emma Heming

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"J'ai écrit le livre que j'aurais aimé avoir lorsque nous avons eu le diagnostic". En 2022, le diagnostic de démence dont souffre Bruce Willis est un coup de tonnerre pour sa famille. Emma Heming Willis, son épouse et la mère de ses deux plus jeunes filles, ressort de l'hôpital avec une simple brochure, et des milliers de questions sans réponse, découvrant l'immense défi auquel sont confrontés les aidants, même dans une situation privilégiée comme la leur. Colère, découragement, déni... Parce qu'être confronté à la maladie de ceux qu'on aime et prendre soin d'eux est d'une difficulté inouïe, il est nécessaire, pour les accompagner correctement, de prendre soin de soi et de trouver son propre chemin. Dans cet ouvrage, Emma Heming Willis livre un témoignage humble et poignant sur son rôle d'aidante, et partage de nombreuses ressources pour trouver peu à peu un nouvel équilibre. Mêlant son expérience personnelle aux toutes dernières recherches, elle propose des pistes concrètes : mieux comprendre les comportements de son proche, reconnaître les moments difficiles sans culpabiliser, organiser le quotidien pour le rendre plus supportable, demander et accepter de l'aide, ou encore préserver du temps pour soi. Tout au long du livre, médecins, psychologues et spécialistes complètent le propos en apportant éclairages et conseils précieux. Emma Heming Willis est mère, belle-mère, épouse, militante et cofondatrice de Make Time Wellness, une marque dédiée à la santé cérébrale des femmes. Après que son mari, Bruce Willis, a été diagnostiqué avec une démence fronto-temporale, elle est devenue la porte-parole passionnée des aidants et les familles confrontés à une maladie neurodégénérative.

Par Willis emma Heming
Chez Leduc.s éditions

|

Auteur

Willis emma Heming

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Voyage inattendu par Willis emma Heming

Commenter ce livre

 

Le Voyage inattendu

Willis emma Heming trad. Elise Peylet

Paru le 11/06/2026

400 pages

Leduc.s éditions

22,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791028538323
9791028538323
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.