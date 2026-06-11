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Histoire de l'anarchisme

Jean Préposiet

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L'anarchisme est-il un mouvement politique, une philosophie, une vision du monde ? Doit-on ne le considérer que sous l'angle de la violence et de l' "action directe" ? Comment se situe-t-il dans l'histoire des luttes sociales ? A partir des courants de pensée qui sont à l'origine de l'esprit libertaire, Jean Préposiet propose un tableau historique des anarchismes en Occident. Il nous présente les pères fondateurs - Proudhon, Stirner, Bakounine ou Malatesta -, rappelle ce que furent les attentats anarchistes en France à la Belle Epoque et analyse le rôle tenu par les anarchistes pendant la Révolution russe et la guerre d'Espagne. Avec lui, on explore les marges de la galaxie libertaire : antimilitarisme, nihilisme et terrorisme, mythe de la grève générale, écologie, antimondialisme... Autant de propositions qui continuent de travailler notre société et qui posent l'éternelle question de la liberté des hommes.

Par Jean Préposiet
Chez Editions Tallandier

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Auteur

Jean Préposiet

Editeur

Editions Tallandier

Genre

Généralités

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Histoire de l'anarchisme

Jean Préposiet

Paru le 11/06/2026

592 pages

Editions Tallandier

12,50 €

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