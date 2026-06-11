Histoire de l'anarchisme

L'anarchisme est-il un mouvement politique, une philosophie, une vision du monde ? Doit-on ne le considérer que sous l'angle de la violence et de l' "action directe" ? Comment se situe-t-il dans l'histoire des luttes sociales ? A partir des courants de pensée qui sont à l'origine de l'esprit libertaire, Jean Préposiet propose un tableau historique des anarchismes en Occident. Il nous présente les pères fondateurs - Proudhon, Stirner, Bakounine ou Malatesta -, rappelle ce que furent les attentats anarchistes en France à la Belle Epoque et analyse le rôle tenu par les anarchistes pendant la Révolution russe et la guerre d'Espagne. Avec lui, on explore les marges de la galaxie libertaire : antimilitarisme, nihilisme et terrorisme, mythe de la grève générale, écologie, antimondialisme... Autant de propositions qui continuent de travailler notre société et qui posent l'éternelle question de la liberté des hommes.