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111 Lieux dans la Somme à ne pas manquer

Cédric Tinteroff

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La Somme, département de toutes les surprises, de toutes les découvertes ! De Montdidier à Abbeville, en passant par Long ou Le Crotoy, difficile de ne pas croiser un site historique méconnu, un chemin de randonnée bucolique ou un petit établissement qui met l'eau à la bouche. Marchez dans les pas de Cédric Tinteroff, qui vous guide à travers tout le territoire pour vous proposer des visites hors du commun, des anecdotes passionnantes et des histoires étonnantes. Entre microbrasseries, friteries, cimetières ou beffrois, découvrez 111 adresses qui nourrissent autant le corps que l'esprit. Laissez-vous entraîner ici ou là à la découverte d'une Somme insolite, décalée, gourmande et bavarde. La Somme de toutes nos envies !

Par Cédric Tinteroff
Chez Emons Verlag

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Auteur

Cédric Tinteroff

Editeur

Emons Verlag

Genre

Picardie

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111 Lieux dans la Somme à ne pas manquer

Cédric Tinteroff

Paru le 11/06/2026

240 pages

Emons Verlag

18,95 €

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