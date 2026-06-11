111 Lieux dans la Somme à ne pas manquer

La Somme, département de toutes les surprises, de toutes les découvertes ! De Montdidier à Abbeville, en passant par Long ou Le Crotoy, difficile de ne pas croiser un site historique méconnu, un chemin de randonnée bucolique ou un petit établissement qui met l'eau à la bouche. Marchez dans les pas de Cédric Tinteroff, qui vous guide à travers tout le territoire pour vous proposer des visites hors du commun, des anecdotes passionnantes et des histoires étonnantes. Entre microbrasseries, friteries, cimetières ou beffrois, découvrez 111 adresses qui nourrissent autant le corps que l'esprit. Laissez-vous entraîner ici ou là à la découverte d'une Somme insolite, décalée, gourmande et bavarde. La Somme de toutes nos envies !