Au coeur de notre patrimoine littéraire, "Point de lendemain" de Vivant Denon occupe une place singulière. Ce conte libertin, publié pour la première fois en 1777, est reconnu comme l'un des joyaux de la prose française : subtil, raffiné, moderne par son art de la suggestion. Admiré par les plus grands écrivains — de Stendhal à Kundera —, il est devenu au fil du temps un texte culte, discret mais essentiel, qui éclaire à la fois l'esprit des Lumières et notre conception contemporaine du désir et de la liberté. Vivant Denon (1747-1825), écrivain, graveur, voyageur, diplomate et premier directeur du Louvre, a incarné une curiosité insatiable et un art de vivre qui marient liberté, sensualité et réflexion. Michel Delon, l'un des plus grands spécialistes du XVIIIe siècle et des Lumières, a consacré sa vie à comprendre et transmettre la littérature libertine. Dans "La Nuit merveilleuse de Vivant Denon", il revient sur l'histoire, les échos et la portée de ce texte fascinant. L'ouvrage propose non seulement son essai, mais aussi le texte de "Point de lendemain" dans ses deux versions de 1777 et 1812, en vis-à-vis, dans une édition permettant à chacun de goûter pleinement la beauté de cette prose.