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Tout va bien - Petit guide de survie mentale face au chaos mondial

Jonathan St-pierre

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Un livre pour éveiller sa conscience quant aux enjeux sociaux de la société d'aujourd'hui ! Le populisme monte en flèche, la planète brûle, la haine devient la norme, la désinformation est partout et l'IA en viendra peut-être à nous contrôler... Bref, le monde semble au bord de l'effondrement et, pourtant, on continue à vivre comme si de rien n'était. Dans son tout premier livre, Jonathan le Prof, enseignant d'histoire contemporaine et vulgarisateur engagé, pose un regard lucide et sans détour sur les grandes crises de notre époque. Pour se faire, il remonte le fil de l'histoire afin d'éclairer le présent : guerres, climat, dictatures, culture du vide, inégalités criantes, etc. Rien n'est épargné, mais tout est expliqué avec clarté et une savoureuse touche d'humour. Avec le ton à la fois direct, pédagogique et mordant qu'on lui connaît, et qui fait son succès sur les réseaux sociaux, l'auteur nous pousse à réfléchir autrement. Comment en est-on arrivés à confondre popularité et pertinence ? A quoi ressemble une société qui tourne le dos à son avenir commun ? Et qu'est-ce qui nous empêche de reprendre le contrôle, ensemble ? Ce livre ne fait pas la morale. C'est plutôt un cri lucide, un appel à la réflexion, à l'action, et surtout, à la solidarité. Parce qu'au fond, on est tous dans le même bateau, n'est-ce pas ?

Par Jonathan St-pierre
Chez Les Editions de l'Homme

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Auteur

Jonathan St-pierre

Editeur

Les Editions de l'Homme

Genre

Faits de société

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Tout va bien - Petit guide de survie mentale face au chaos mondial

Jonathan St-pierre

Paru le 11/06/2026

224 pages

Les Editions de l'Homme

19,90 €

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