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Bien dans mon corps pendant la grossesse

Annie Bouchard

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Le guide pour prendre soin de soi pendant cette période transformatrice. Le corps de la femme subit de grands et profonds changements durant la grossesse. Alors que son ventre s'arrondit, elle peut éprouver plusieurs symptômes et inconforts liés à son état. Nausées, reflux, fatigue, douleurs au dos et au nerf sciatique, problèmes de peau et changements capillaires : comment expliquer l'apparition de ces maux et, surtout, les atténuer ? "Bien dans mon corps" pendant la grossesse est un outil de navigation pour traverser ces 9 mois le plus sereinement et le plus confortablement possible. Annie Bouchard, experte en périnatalité, propose à la future maman des gestes et des soins pour réduire ses inconforts de grossesse. L'autrice prodigue également des conseils pour traverser les grandes étapes que sont l'accouchement, le post-partum et l'allaitement. Grâce à différents soins proposés, allant de recettes de tisanes pour favoriser un bon sommeil (ou un bon transit intestinal ! ) à des techniques de massage, d'acupression et d'étirement, la lectrice pourra tout mettre en place pour prendre soin d'elle dans le confort de sa maison.

Par Annie Bouchard
Chez Les Editions de l'Homme

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Auteur

Annie Bouchard

Editeur

Les Editions de l'Homme

Genre

Grossesse et maternité

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Bien dans mon corps pendant la grossesse

Annie Bouchard

Paru le 11/06/2026

200 pages

Les Editions de l'Homme

19,90 €

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Scannez le code barre 9782761964173
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