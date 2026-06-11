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Operation: True Love Tome 6

Kkokkalee, Dledumb

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Opération : True Love , un véritable phénomène en France et à l'international : plus de 45 millions de vues et plus de 400 000 abonnés sur Webtoon. Eunhyeok et Dohwa, éternels rivaux que tout oppose, sont prêts à tout pour conquérir le coeur de Soo-ae. Eux qui s'ignoraient depuis tant d'années redoublent d'inventivité pour se rapprocher d'elle. Mais les stratégies de séduction sont loin d'être la priorité de la jeune fille. Elle n'a plus qu'une chose en tête : mettre fin au jeu pervers orchestré par le P-DG de Marang, avant qu'il ne lui coûte la vie ou celle de ses proches.

Par Kkokkalee, Dledumb
Chez Michel Lafon

|

Auteur

Kkokkalee, Dledumb

Editeur

Michel Lafon

Genre

Sunjung (shojo)

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Operation: True Love Tome 6

Kkokkalee, Dledumb

Paru le 11/06/2026

300 pages

Michel Lafon

12,95 €

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