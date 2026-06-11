Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Bande dessinée

Les meilleures pensées et répliques

Raymond Devos

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les meilleures pensées et répliques d'un génie du génie, disparu il y a tout juste vingt ans. Ses sketchs et ses jeux sur les mots sont intemporels et continuent d'inspirer les nouvelles générations d'humoristes. Bienvenue dans l'univers absurde et jubilatoire de Monsieur Devos. " Le rire, c'est une réplique. La plus belle d'entre toutes. " L'auteur des sketchs parmi les plus célèbres du répertoire français - La Mer démontée , A Caen les vacances , Le Plaisir des sens , Parler pour ne rien dire ... - a multiplié toute sa vie les bons mots. Double sens, contresens, sens interdits : en maître de l'absurde, il trouvait du sens là où la raison n'en admettait pas. Raymond Devos a fait rire des générations entières et inspiré de très nombreux humoristes, parmi lesquels Dany Boon, qui signe la préface de ce livre. Le secret de cette longévité ? L'intemporalité du langage. " Mes jeux de mots, ce ne sont pas des jeux de mots, disait Raymond Devos. Ce sont des jeux de l'esprit. "

Par Raymond Devos
Chez Le Cherche Midi

|

Auteur

Raymond Devos

Editeur

Le Cherche Midi

Genre

Humour

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les meilleures pensées et répliques par Raymond Devos

Commenter ce livre

 

Les meilleures pensées et répliques

Raymond Devos

Paru le 11/06/2026

160 pages

Le Cherche Midi

14,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782749186368
9782749186368
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.