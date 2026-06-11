Les meilleures pensées et répliques d'un génie du génie, disparu il y a tout juste vingt ans. Ses sketchs et ses jeux sur les mots sont intemporels et continuent d'inspirer les nouvelles générations d'humoristes. Bienvenue dans l'univers absurde et jubilatoire de Monsieur Devos. " Le rire, c'est une réplique. La plus belle d'entre toutes. " L'auteur des sketchs parmi les plus célèbres du répertoire français - La Mer démontée , A Caen les vacances , Le Plaisir des sens , Parler pour ne rien dire ... - a multiplié toute sa vie les bons mots. Double sens, contresens, sens interdits : en maître de l'absurde, il trouvait du sens là où la raison n'en admettait pas. Raymond Devos a fait rire des générations entières et inspiré de très nombreux humoristes, parmi lesquels Dany Boon, qui signe la préface de ce livre. Le secret de cette longévité ? L'intemporalité du langage. " Mes jeux de mots, ce ne sont pas des jeux de mots, disait Raymond Devos. Ce sont des jeux de l'esprit. "