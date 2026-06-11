Palais royal, presqu'île de Bygdoy, Opéra et musée Munch, merveilles d'architecture contemporaine, plages, piscines et saunas sur le fjord, cuisine végane et gastronomie norvégienne, pistes de ski accessibles en métro, balade à vélo le long d'une rivière : suivez le guide ! - Les incontournables, et aussi tous les musées, monuments, restos, boutiques et sorties localisés sur les cartes - Des auteurs locaux qui connaissent intimement Oslo et vous en dévoilent les secrets - Des idées pour découvrir la ville autrement + une balade à vélo à retrouver sur Geovelo. Un guide unique : des cartes grand format dépliables par quartier. Toutes nos adresses géolocalisées sur l'appli mapstr.