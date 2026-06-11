Vieux-Nice, promenade des Anglais, cours Saleya, musée Matisse, Negresco, collines niçoises et rade de Villefranche, tables en vogue et restaurants de cuisine ? nissarde'', terrasses ensoleillées et bars sur la plage, marchés et boutiques de créateurs : suivez le guide ! - Les incontournables, et aussi tous les musées, monuments, restos, boutiques et sorties localisés sur les cartes - Des auteurs locaux qui connaissent intimement Nice et vous en dévoilent les secrets - Des idées pour découvrir la ville autrement + une balade à vélo à retrouver sur Geovelo. Un guide unique : des cartes grand format dépliables par quartier. Toutes nos adresses géolocalisées sur l'appli mapstr.