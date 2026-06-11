Place Saint-Pierre, Cité du vin, quais de la Garonne, musée d'Aquitaine, quartier des Chartrons, bistrots à vins et tables gourmandes, terrasses et guinguettes, caves et marchés du terroir, échappée vers Saint-Emilion, le bassin d'Arcachon ou les plages du Médoc : suivez le guide ! - Les incontournables, et aussi tous les musées, monuments, restos, boutiques et sorties localisés sur les cartes - Des auteurs locaux qui connaissent intimement Bordeaux et vous en dévoilent les secrets - Des idées pour découvrir la ville autrement + une balade à vélo à retrouver sur Geovelo. Un guide unique : des cartes grand format dépliables par quartier. Toutes nos adresses géolocalisées sur l'appli mapstr.