Une année de rituels pour développer les compétences psychosociales Cycles 2 et 3

365 activités courtes pour mieux connaitre et développer les compétences psychosociales de vos élèves d'élémentaire, dans un calendrier chevalet joliment illustré que vous pourrez réutiliser chaque année. Dans ce livre éphéméride, vous découvrirez 365 activités courtes (entre 5 et 10 minutes), une par jour du 1er septembre au 31 août , pour mieux connaitre et développer en classe les compétences psychosociales qui sont des déterminants majeurs de la santé, du bien-être et de la réussite scolaire. Des rituels stimulants, fondés sur les apports de la recherche , pour valoriser les réussites individuelles et collectives, les forces, les progrès, soutenir la motivation, renforcer l'attention et la confiance, développer les compétences émotionnelles, et installer un climat de classe serein et favorable aux apprentissages. Cet ouvrage s'inscrit dans le cadre de l'instruction interministérielle de 2022, faisant du développement des compétences sociales et émotionnelles un enjeu national majeur, en cohérence avec les orientations récentes de l'Education nationale. Au programme, des activités faciles à mettre en place pour les élèves de cycles 2 et 3, des outils concrets, des pistes de réflexion, des ressources inspirantes... organisés en 9 rubriques : Comprendre les CPS Se connaitre Avoir confiance en soi Renforcer l'attention Explorer et réguler les émotions Développer l'écoute et l'empathie Cultiver la gentillesse et la reconnaissance Résoudre des problèmes Coopérer Clé en main, engageant, ludique et réutilisable chaque année , ce livre sous forme d'éphéméride deviendra un rendez-vous privilégié pour vos élèves... et pour vous ! Le petit rituel à mettre en place dès la prochaine rentrée !