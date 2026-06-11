Mon carnet Trésors de la nature

Grâce à ce joli carnet, les enfants vont explorer les trésors de la nature en compagnie des Princesses Disney : un herbier à créer, un petit guide des fleurs, des activités créatives 100 % nature ! Les enfants vont s'amuser à créer avec les fleurs et les feuilles glanées dans la nature. A chaque page, ils découvrent une nouvelle activité créative à réaliser avec leur récolte : composer un bel herbier, décorer les robes des princesses avec de vraies fleurs, fabriquer un bouquet de fleurs séchées ou encore imaginer des animaux rigolos... Ils pourront aussi explorer une multitude d'informations passionnantes sur les fleurs du jardin des princesses ainsi que des fun facts surprenants. Quelle est la fleur préférée de Cendrillon ? Un joli carnet de découvertes et de créativité, qui devient vite un véritable petit trésor à garder précieusement !