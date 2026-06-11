Le journal de mes petits bonheurs Disney Princesses

Un joli carnet aux couleurs des Princesses Disney pour noter les bons moments de la journée et relever des défis positifs pour prendre conscience de tous les petits bonheurs du quotidien. Avec des stickers ! Ce journal aux couleurs des petites princesses a été spécialement conçu pour aider les enfants dès 3 ans à conscientiser les évènements positifs de la journée. A faire avec un parent, il permet de discuter des moments de la journée et des petits bonheurs qui l'ont composée. Il identifie les humeurs du jour et propose un défi positif à réaliser le lendemain pour démarrer une super journée. Pourquoi est-ce idéal pour les enfants ? Aide à mieux comprendre et exprimer leurs émotions. Renforce la confiance en eux en mettant en lumière ce qu'ils ont réussi ou aimé. Favorise le sommeil et l'apaisement si c'est fait le soir. Développe l'empathie et la positivité. Bon support pour discuter avec eux de leur journée sans les forcer à parler de leurs soucis s'ils ne le veulent pas.