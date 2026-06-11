En avant les voix !

" La voix est un instrument de musique comme les autres, la différence c'est qu'il est à l'intérieur du corps. " dit Natalie Dessay. " Pour moi, la voix est un miracle ... le reflet de l'âme. " dit Philippe Jaroussky. " Mon instrument préféré, c'est la voix ... j'aime penser que j'ai toute la vie pour le découvrir ! " dit Zaho de Sagazan. Découvrez toutes les facettes de la voix, son anatomie, son histoire, ses secrets de fabrication, ses moments de gloire, ses interprètes, ses morceaux choisis... Vous ne l'écouterez plus comme avant !