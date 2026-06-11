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#Roman francophone

The Aborrrtion ship

Mathilde Wind

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Le spectacle se raconte selon le point de vue d'une gynécologue. Elle s'adresse au public et nous invite à entrer dans son intimité : elle présente son lieu de travail, croise dans les couloirs ses collègues qu'elle admire, s'énerve contre la dégradation de l'hôpital public, prend sa pause clope, accompagne une femme venue pour une interruption volontaire de grossesse, tente de trouver un lit pour une de ses patientes. Puis la gynécologue prend sa guitare et chante. Comme d'autres l'ont fait avant elle, ces Riot Grrrls qui utilisent la musique pour exprimer leur colère et lutter contre le patriarcat. Alors le spectacle prend la forme d'une chanson de geste en l'honneur de Rebecca Gomperts, cette gynécologue, pirate et punk néerlandaise qui vogue sur les eaux internationales pour déjouer les lois des pays où l'avortement est illégal. Dans ce contexte de remise en question du droit à l'avortement partout dans le monde, The Aborrrtion ship permet de mettre en lumière des récits positifs de sororité et de courage, mais aussi de réfléchir ensemble sur des questions de santé publique qui nous concernent tous·tes.

Par Mathilde Wind
Chez Esse que éditions

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Auteur

Mathilde Wind

Editeur

Esse que éditions

Genre

Théâtre - Pièces

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The Aborrrtion ship

Mathilde Wind

Paru le 11/06/2026

48 pages

Esse que éditions

10,00 €

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Scannez le code barre 9782487746404
9782487746404
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