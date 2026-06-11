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#Imaginaire

Primal Hunter - Tome 5

Zogarth

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Le multivers vous réserve encore bien des surprises... Retrouvez enfin la suite des aventures de Jake Thayne, dans ce 5ème tome épique de Primal Hunter ! RESUME DU TOME 5 DE "PRIMAL HUNTER" : Annonce du système : Le Monarque Maudit se réveillera bientôt. Yalsten, terre funeste autrefois occupée par des vampires et depuis longtemps oubliée, est le cadre du tout premier événement du système pour lequel les humains ont voté : la chasse au trésor. Promesse de grandes récompenses, celle-ci aiguise les appétits des uns et suscite la convoitise des autres... Enigmes à résoudre, trésors à piller, adversaires à éliminer, trahisons et rivalités entre factions : Yalsten devient le théâtre de tout ce que le genre humain peut faire de pire. Et pourtant, un défi, plus grand encore, attend Jake : le Saint du Sabre, chef du clan Noboru, veut se mesurer à lui... Tous les coups sont permis, mais qui, des humains ou des vampires, sont les plus dangereux ? ENTREZ DANS L'UNIVERS LITRPG : Au croisement de la science-fiction, la fantasy et le jeu vidéo, découvrez un nouveau genre inédit en France. Le terme LitRPG est une contraction de " Littérature " et de " Role Playing Game ". Il désigne un genre littéraire qui mélange les codes de la littérature de l'imaginaire (science-fiction et fantasy) et ceux du jeu vidéo. Imaginez tout ce que vous aimez dans vos jeux préférés et vous le retrouverez dans ces romans : de grandes aventures épiques, des personnages qui suivent des quêtes, prennent des niveaux, gagnent de l'expérience, affrontent des boss, etc. UNE SAGA AUX DEUX MILLIONS DE LECTEURS : La série phare de LitRPG aux 2 millions de lecteurs US arrive enfin en France ! Découvrez un système de progression unique où chaque choix compte. Jake devra affûter ses compétences, traquer des créatures légendaires et repousser ses limites pour devenir le chasseur ultime.

Par Zogarth
Chez Lorestone

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Auteur

Zogarth

Editeur

Lorestone

Genre

Fantasy

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Primal Hunter - Tome 5

Zogarth trad. Frédérique Fraisse

Paru le 11/06/2026

640 pages

Lorestone

19,90 €

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