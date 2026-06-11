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Le venin du secret

Thomieres Julie

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Il est condamné à la solitude éternelle. Lui est la résurrection d'un dieu. Il est décidé à le retrouver. Lui est déterminé à le tuer. Devenu capitaine légendaire du Reidhrivein, Vaheem a renoncé à son coeur pour embrasser l'immortalité. Brisé par la perte de son premier amour et rongé par la culpabilité de n'avoir pu le sauver, il n'envisage l'éternité plus qu'avec lassitude et affliction. Jusqu'au réveil du dieu de l'Egoïsme, Valkeiria... sous les traits de Neh?o. L'unique personne qui a su faire battre son coeur avant qu'ils ne lui soient tous deux arrachés. Son corps comme son âme le reconnaissent, mais Neh?o, lui, n'a aucun souvenir de sa vie passée, et n'est plus rien du jeune homme que Vaheem a aimé. Ressuscité, il ne vit désormais que pour sauver son peuple de la perdition. Et pour y parvenir, une certitude le guide, froide et inébranlable : le capitaine du Reidhrivein doit mourir.

Par Thomieres Julie
Chez Céleste

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Auteur

Thomieres Julie

Editeur

Céleste

Genre

Fantasy

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Le venin du secret

Thomieres Julie

Paru le 11/06/2026

600 pages

Céleste

21,90 €

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