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J'apprends le français langue étrangère autrement

Stéphanie Eleaume Lachaud, Filf

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Le vocabulaire indispensable et toutes les bases de la conjugaison et de la grammaire pour (re)découvrir le français avec plaisir ! Ces cartes mentales vous permettront de (re)démarrer l'apprentissage du français avec sérénité. Grâce aux couleurs et aux dessins, vous mémoriserez l'essentiel sans difficulté et avec plaisir ! - Des règles de grammaire simplifiées et visuelles - Les principaux temps et leurs règles d'utilisation - Les bases pour se débrouiller dans la vie quotidienne - + de 400 mots de vocabulaire regroupés par thèmes Les cartes mentales, c'est quoi ? C'est un formidable outil qui facilite l'apprentissage. Les cartes stimulent les deux hémisphères du cerveau et aident à faire le lien entre les notions, pour une meilleure compréhension et assimilation des informations.

Par Stéphanie Eleaume Lachaud, Filf
Chez Eyrolles

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Auteur

Stéphanie Eleaume Lachaud, Filf

Editeur

Eyrolles

Genre

Méthodes FLE

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J'apprends le français langue étrangère autrement

Stéphanie Eleaume Lachaud, Filf

Paru le 11/06/2026

Eyrolles

24,90 €

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Scannez le code barre 9782416024368
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