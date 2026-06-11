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Le Petit livre de Taylor Swift

Collectif

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Comment Taylor Swift est devenue la première star du monde, envers et contre tout ! Au-delà de l'image réductrice de la pop star aux records commerciaux, Taylor Swift est une artiste immense, d'abord par ses textes d'une rare intensité, mais aussi grâce à sa personnalité humaniste, sincère, qui a su tisser des liens d'amitié profonde avec ses fans. Pourtant, rien n'a été épargné à Taylor Swift. Sur le chemin de la célébrité, elle a su déjouer les pièges un à un et surgir régulièrement là où on ne l'attendait pas, passant de la country à la pop, au folk intimiste, changeant de peau et de personnage, affirmant haut et fort sa liberté. Redécouvrez 12 chansons incontournables, qui sont autant de points d'étape d'une carrière menée sans compromis !

Par Collectif
Chez First

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Auteur

Collectif

Editeur

First

Genre

Musique

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Le Petit livre de Taylor Swift

Collectif

Paru le 11/06/2026

168 pages

First

4,50 €

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Scannez le code barre 9782412108727
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