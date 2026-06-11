Le Petit livre de Taylor Swift

Comment Taylor Swift est devenue la première star du monde, envers et contre tout ! Au-delà de l'image réductrice de la pop star aux records commerciaux, Taylor Swift est une artiste immense, d'abord par ses textes d'une rare intensité, mais aussi grâce à sa personnalité humaniste, sincère, qui a su tisser des liens d'amitié profonde avec ses fans. Pourtant, rien n'a été épargné à Taylor Swift. Sur le chemin de la célébrité, elle a su déjouer les pièges un à un et surgir régulièrement là où on ne l'attendait pas, passant de la country à la pop, au folk intimiste, changeant de peau et de personnage, affirmant haut et fort sa liberté. Redécouvrez 12 chansons incontournables, qui sont autant de points d'étape d'une carrière menée sans compromis !