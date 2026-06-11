Une âme à vendre - Poche

Après Une âme à prendre , le deuxième tome de la saga en poche ! Juniper Après qu'une secte a tenté de me sacrifier à son Dieu maléfique, j'ai pris la fuite, faisant tout ce qui était nécessaire pour survivre. Jusqu'à ce qu'un démon me propose un marché : lui donner mon âme et il m'aidera à me venger. Le sang va couler, et les monstres que je fuyais autrefois me fuiront bientôt à leur tour. Mais la damnation de mon âme n'était que le début - c'est mon coeur que ce démon veut ensuite. Zane Je chasse les âmes depuis des siècles, mais elle est le prix ultime - vicieuse et sauvage, avec une âme brisée aussi sombre que la mienne. Je pensais que la réclamer serait un simple jeu, mais Juniper est loin d'être simple. J'ai choisi de la suivre sur un chemin arrosé du sang de ses ennemis, mais c'est notre sang qui risque d'être versé ensuite. Alors qu'un ancien Dieu sort de son sommeil, aucun de nous ne survivra.