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Les fleurs les plus dangereuses n'ont pas d'épines

Lydie Tabarin

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Leurs familles se déchirent depuis des années... mais une mort mystérieuse, un thé empoisonné et un soupçon de magie vont tout changer. Dans le néo-royaume d'Etheros, sauver les apparences est crucial. Les familles de Mora et Rodrigues, qui excellent dans l'art de confectionner du thé grâce au pouvoir qu'elles dissimulent, ne le savent que trop bien. Reconnues et respectées par tout le pays, y compris par le palais royal, les deux familles se mènent une guerre acharnée pour déterminer laquelle réalise la meilleure composition. Héritières de cette rivalité toxique, Isabel de Mora et Andarina Rodrigues n'aspirent qu'à une chose : surpasser l'autre et devenir une confectionneuse de renom. Le quotidien des deux jeunes femmes se corse le jour où la reine meurt empoisonnée par du thé, et où les regards de la cour entière se tournent vers elles...

Par Lydie Tabarin
Chez Solleyre

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Auteur

Lydie Tabarin

Editeur

Solleyre

Genre

Mondes fantastiques

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Les fleurs les plus dangereuses n'ont pas d'épines

Lydie Tabarin

Paru le 11/06/2026

408 pages

Solleyre

11,00 €

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Scannez le code barre 9782386670169
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