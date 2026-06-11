Ménage à 3 Tome 4

Ménage à 3 est une série publiée en langue anglaise entre 2008 et 2019. Elle reçoit des prix de meilleure série dont le prix Schuster au Canada, pays d'origine des auteurs de la série. Ménage à 3 suit la vie de Gary, un passionné de bandes dessinées qui n'a jamais connu l'amour, et de ses deux colocataires : - Zii, une rockeuse qui n'a pas froid aux yeux et se voit comme pansexuel. - DiDi, une jeune femme plantureuse un brin naïve. Dans ce quatrième volume, Gary se retrouve en France en compagnie de deux mannequins envoutantes ! Zii tente d'empêcher ses ami-e-s de la séduire et de s'entretuer ! Quant à DiDi, elle passe beaucoup de temps avec d'autres femmes nues pour quelqu'un qui n'est " pas bisexuelle "... En plus, nous y voyons les frasques du fabuleux Dillon, de l'ex-star du porno Amber, de la thérapeute Kiley, et bien d'autres encore !