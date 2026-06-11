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Toronto En quelques jours 3ed

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Toutes les clés pour découvrir Toronto le temps d'un court séjour. Un guide tout en couleurs, concis et complet pour découvrir Toronto, véritable capitale économique du Canada, qui se dresse spectaculairement sur les rives du lac Ontario. Les monuments et les musées incontournables détaillés sur des doubles pages : la tour CN, véritable icône de la ville, le musée des Beaux-Arts de l'Ontario (Art Gallery of Ontario) dans son écrin signé Frank Gehry, le musée royal de l'Ontario (Royal Ontario Museum) et ses immenses collections d'histoire naturelle et de cultures du monde... Une excursion aux chutes du Niagara, avec toutes les infos nécessaires pour ne rien manquer de ce spectacle naturel incomparable ! Une excursion vers les îles de Toronto, pour admirer les gratte-ciel de la ville depuis ces îlots à la nature préservée. Des itinéraires détaillés pour vous aider à planifier votre séjour (de 1 à 4 jours) à Toronto Des promenades à pied pour une découverte à votre rythme de la ville, selon vos centres d'intérêt (lac Ontario, architecture et art, Cabbagetown...). Les meilleures adresses pour se restaurer, prendre un verre, sortir, visiter ou faire du shopping, sélectionnées par un auteur Lonely Planet qui connaît la ville comme sa poche. Tous les bons plans pour vivre des expériences comme un habitant et aller au-delà des sites les plus touristiques. Gastronomie, art, vie nocturne, avec des enfants... des entrées thématiques pour voyager selon ses envies Un plan pour chaque quartier et un grand plan détachable de la ville, avec tous les sites, un index des rues et un plan des transports pour faciliter les déplacements

Par Planet Lonely
Chez Lonely Planet

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Auteur

Planet Lonely

Editeur

Lonely Planet

Genre

Amériques

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Toronto En quelques jours 3ed

Planet Lonely

Paru le 11/06/2026

160 pages

Lonely Planet

10,99 €

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