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#Roman jeunesse

Les filles du Koala NE 1

Claire Fauvel, Isabelle Stock

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C'est le grand départ pour Hermine ! La compagnie de guides 2ème Verdun lui a proposé de participer à son camp d'été et elle a accepté... Mais comment ne pas être un peu inquiète lorsqu'on ne connaît rien au scoutisme, que l'on n'a jamais dormi sous la tente ou cuisiné sur un feu ? Comment sont les filles de sa nouvelle patrouille ? Et qui est cette Olivia si secrète ? Hermine ne le sait pas encore, mais c'est une belle aventure qui commence...

Par Claire Fauvel, Isabelle Stock
Chez Editions Emmanuel

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Auteur

Claire Fauvel, Isabelle Stock

Editeur

Editions Emmanuel

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Les filles du Koala NE 1

Claire Fauvel, Isabelle Stock

Paru le 11/06/2026

210 pages

Editions Emmanuel

14,90 €

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Scannez le code barre 9782384333691
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