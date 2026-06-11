Les filles du Koala NE 1

C'est le grand départ pour Hermine ! La compagnie de guides 2ème Verdun lui a proposé de participer à son camp d'été et elle a accepté... Mais comment ne pas être un peu inquiète lorsqu'on ne connaît rien au scoutisme, que l'on n'a jamais dormi sous la tente ou cuisiné sur un feu ? Comment sont les filles de sa nouvelle patrouille ? Et qui est cette Olivia si secrète ? Hermine ne le sait pas encore, mais c'est une belle aventure qui commence...