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True Beauty Tome 17

Yaongyi

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Le mariage inattendu d'une jeune noble timide mais forte et d'un héros bourru au grand coeur va changer le cours de l'histoire ! Découvrez le webtoon phare de la romantasy ! Jeune noble fragile et bègue, Maximilienne est mariée contre son gré à Riftan, un modeste chevalier. Mais le lendemain de la nuit de noce, ce dernier est envoyé au front... Trois ans plus tard, devenu un héros de guerre adulé de tous, Riftan rentre de campagne pour retrouver Maxi. C'est le début d'une nouvelle vie pour le couple, entre amour, espoir et quête de soi.

Par Yaongyi
Chez Kbooks

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Auteur

Yaongyi

Editeur

Kbooks

Genre

Sunjung (shojo)

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True Beauty Tome 17

Yaongyi trad. Webtoon

Paru le 11/06/2026

240 pages

Kbooks

14,95 €

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Scannez le code barre 9782382883945
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