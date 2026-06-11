Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Cosa nostra

Nicci Harris

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
" Je t'aime, Max Butcher. " Ces mots sont dangereux. Presque autant que le monde dans lequel je suis né. Ou que ces enfoirés sans scrupules que j'appelle ma famille. Ils lui ont fait du mal. Ma. Petite. Ballerine... Mon éclat de pureté. Ils lui ont fait du mal... Je voulais garder le monde beau pour elle. J'ai échoué. Je devrais la laisser partir. Pour sa propre sécurité et ma santé mentale. Mais elle s'est glissée dans mon lit. S'est installée dans ma tête. Cassidy Slater. " Je t'aime, Max Butcher. " C'est sa bouche enjôleuse qui prononce ces mots terribles. Je ne savais pas que j'en avais besoin. Elle m'attend la nuit. Accepte l'obscurité qui m'étreint. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'un homme laisse filer. Je suis un putain d'égoïste, moi aussi. Mais elle est à moi. Je la protégerai ; oeil pour oeil, quitte à énucléer le monde entier. Pour elle, je déclencherais une putain de guerre.

Par Nicci Harris
Chez Black Ink Editions

|

Auteur

Nicci Harris

Editeur

Black Ink Editions

Genre

Romance sexy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Cosa nostra par Nicci Harris

Commenter ce livre

 

Cosa nostra

Nicci Harris

Paru le 11/06/2026

350 pages

Black Ink Editions

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782379938511
9782379938511
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.