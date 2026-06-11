Cosa nostra

" Je t'aime, Max Butcher. " Ces mots sont dangereux. Presque autant que le monde dans lequel je suis né. Ou que ces enfoirés sans scrupules que j'appelle ma famille. Ils lui ont fait du mal. Ma. Petite. Ballerine... Mon éclat de pureté. Ils lui ont fait du mal... Je voulais garder le monde beau pour elle. J'ai échoué. Je devrais la laisser partir. Pour sa propre sécurité et ma santé mentale. Mais elle s'est glissée dans mon lit. S'est installée dans ma tête. Cassidy Slater. " Je t'aime, Max Butcher. " C'est sa bouche enjôleuse qui prononce ces mots terribles. Je ne savais pas que j'en avais besoin. Elle m'attend la nuit. Accepte l'obscurité qui m'étreint. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'un homme laisse filer. Je suis un putain d'égoïste, moi aussi. Mais elle est à moi. Je la protégerai ; oeil pour oeil, quitte à énucléer le monde entier. Pour elle, je déclencherais une putain de guerre.