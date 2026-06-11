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Les Scénarios noirs de l'armée française

Alexandra Saviana

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Qu'adviendrait-il si la Russie envahissait les pays baltes ? Si Alger et Rabat entraient en conflit ? Ou si le Mali tombait aux mains des djihadistes ? Si la Chine faisait un blocus de Taïwan ? Ou si Israël bombardait Téhéran, motivé par un Iran proche d'atteindre la bombe nucléaire ? Un ouvrage passionnant issu d'un travail de plusieurs années auprès des plus hauts gradés de l'armée et des experts : chercheurs, diplomates, personnalités politiques et spécialistes de la défense. Alexandra Saviana déploie onze scénarios parmi les plus probables et dévoile les hypothèses auxquelles se prépare actuellement l'armée française.

Par Alexandra Saviana
Chez Mon poche

|

Auteur

Alexandra Saviana

Editeur

Mon poche

Genre

Géopolitique

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Les Scénarios noirs de l'armée française

Alexandra Saviana

Paru le 11/06/2026

240 pages

Mon poche

8,60 €

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