Les Scénarios noirs de l'armée française

Qu'adviendrait-il si la Russie envahissait les pays baltes ? Si Alger et Rabat entraient en conflit ? Ou si le Mali tombait aux mains des djihadistes ? Si la Chine faisait un blocus de Taïwan ? Ou si Israël bombardait Téhéran, motivé par un Iran proche d'atteindre la bombe nucléaire ? Un ouvrage passionnant issu d'un travail de plusieurs années auprès des plus hauts gradés de l'armée et des experts : chercheurs, diplomates, personnalités politiques et spécialistes de la défense. Alexandra Saviana déploie onze scénarios parmi les plus probables et dévoile les hypothèses auxquelles se prépare actuellement l'armée française.