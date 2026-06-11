Le Tour se joue à l'Alpe d'Huez

L'Alpe d'Huez. 21 virages numérotés sur une route suspendue à la montagne. C'est là que nous entraîne Jean-Paul Vespini. Au coeur de la montée la plus célèbre du cyclisme, un théâtre unique où se jouent les plus grandes heures du Tour de France Ici, le Tour bascule, on le gagne ou on le perd. C'est une partie de poker, une guerre des nerfs, un chemin de Croix. Des défaillances aux renaissances éclatantes, des exploits solitaires aux attaques de légende, chaque montée écrit un morceau de l'histoire du cyclisme. Dans le vacarme des hélicoptères, des klaxons et des cris des supporters, cette route sinueuse devient un sanctuaire bouillonnant où les champions viennent chercher leur part d'éternité. Depuis la première arrivée en 1952 jusqu'à l'édition 2026 du Tour, qui marquera la 33e montée de l'Alpe d'Huez, Jean-Paul Vespini retrace l'histoire de cette étape mythique, les duels inoubliables et les destins forgés sur sa pente. Nourri d'anecdotes et de la passion de l'auteur pour la Grande Boucle, cet ouvrage nous plonge dans la légende d'une ascension hors-norme.