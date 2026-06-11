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#Album jeunesse

Les enfants, quelle galère pour un chien !

Katie Weaver, Caner Soylu

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Les enfants, quelle galère ! Et ce n'est pas moi, le chien de la famille, qui vais dire le contraire. Entre leurs cris stridents, leurs étreintes trop serrées, les déguisements pas du tout distingués (imaginez, m'obliger à porter une robe d'été ! ), on peut comprendre que j'aie envie de râler. Sauf quand on me gratouille la tête ou qu'on me donne des friandises : là, je suis le plus heureux. Se pourrait-il que ces petits ne soient pas si affreux ?

Par Katie Weaver, Caner Soylu
Chez Editions Splash

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Auteur

Katie Weaver, Caner Soylu

Editeur

Editions Splash

Genre

Autres éditeurs (P à T)

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Les enfants, quelle galère pour un chien !

Katie Weaver, Caner Soylu trad. Jonathan Oriol

Paru le 11/06/2026

Editions Splash

8,95 €

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Scannez le code barre 9782368294048
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